تأجيل محاكمة 4 أشخاص بــ"كفن عين شمس" فى قضايا مخالفات بناء لجلسة 22 مايو

كتب ـ عبد الله محمود

قررت محكمة جنح عين شمس تأجيل محاكمة 4 أشخاص من المتهمين الرئيسين فى القضية المعروفة ‘إعلاميا بـ كفن عين شمس، إلى جلسة 22 مايو الجاري، وذلك فى قضايا جيدة لهم بتهمة بناء مخالف بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة على 8 أشخاص من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، وذلك في قضية جديدة لهم بتهمة خطف أحد أقاربهم بالإكراه تحت تهديد السلاح واحتجازه بالقوة وإجباره على توقيع شيكات وإيصالات امانة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم خطف المجني عليهم، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.