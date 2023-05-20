اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 05:36 م
أكرم القصاص
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الكويت واليمن يدينون اقتحام مسلحين لمبنى سفارة قطر فى الخرطوم

السبت، 20 مايو 2023 05:02 م
الكويت واليمن يدينون اقتحام مسلحين لمبنى سفارة قطر فى الخرطوم السودان
أ ش أ

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر فى العاصمة السودانية الخرطوم.
 
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /السبت/- رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن إستمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية السودان والتي تعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
 
وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات.
 
 أيضا، أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة اقتحام سفارة دولة قطر في الخرطوم، وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم/ السبت/ - تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر، ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

السودان

الخرطوم

الجيش السودانى

الدعم السريع

سفارة قطر



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