الباخرة السياحية vaikng Mars تغادر ميناء بورسعيد السياحى.. صور

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكب و 455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفه ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، وتم تنظيم رحلات سريعه للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

وأعدت محافظة بورسعيد، برامج ترفيهية للسياح حيث قدمت فرقة فنون عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي عدد من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، وتتكون السفينه من 10 طوابق و465 غرفة فاخره كما يوجد بها مسبحين منهم مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.

وتفاعل أهالي بورسعيد مع الأجانب، كما وجهوا الشكر للمحافظ على اهتمامه بالسياحة وعودة الريادة لمحافظة بورسعيد، وقام رواد الباخرة السياحية Vaiking Mars، بزيارة عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع الباسلة من خلال ركوب الحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب .

وقام السائحون بزيارة المتحف الحربي، ساحة مصر، حديقة المسلة، وغيرهم، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حضارة وتطور على أرض الباسلة، وأشادوا بما لمسوه من معاملة طيبة وامتنان من أهالي بورسعيد، وتجولوا على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والترفيهية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

كان محافظ بورسعيد، وجه بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود من خلال التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفى ذات السياق تم انهاء كافة اجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية الثقة فى موانيء المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية و الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانى المصرية

وكان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 راكب و661 طاقم الحارة كما أستقبل أمس السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكب و315 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.