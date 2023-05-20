الإثنين المقبل.. العالم يحتفل باليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

. يحتفل العالم يوم الإثنين المقبل ب اليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يتزامن الاحتفال به سنويا يوم 22 مايو من كل عام، ومن جانبه أكد محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب التابعة لوزارة البيئة، إلى أنه سيتم تكثيف حملات التوعية البيئية، للشباب والأطفال والنساء الأيام المقبلة ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للتنوع البيولوجي

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التوعية جزء رئيسى من عمل الوزارة لزيادة الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع وهو الأمر الذى يتم بشكل مستمر وغير مرتبط بمناسبات بيئية، مؤكدا أنه سيتم أيضا الاحتفال اليوم العالمى للبيئة الذى يوافق 5 من يونيو المقبل.

وأشار مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة إلى أنه سيتم النزول للتجمعات الشبابية والسكان المحليين والتعاون مع المجتمع المدنى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى مثل هذه الأيام العالمية، وإنه من أهم البرامج التوعية التى يتم العمل عليها حاليا هى التوعية بمبادرتى "اتحضر للأخضر" و"رجع الطبيعة لطبيعتها".

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة أن التوعية البيئية تعد عنصرا مهما لتعريف المجتمع بشكل كبير بكل فئاته بأهمية التنوع البيولوجي، والكائنات الحية ودورها فى السلسة الغذائية، كما يعد الدور الإعلامى من الأدوار المهمة لإيصال رسالة التوعية إلى أكبر عدد من الجمهور، مشيرًا إلى أن المحميات الطبيعية متاحة أمام الجمهور بصفة يومية، وهناك فريق عمل يحرص دائما على توعية الجمهور خاصة بالمدارس أو التجمعات الشبابية.