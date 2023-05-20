الأوقاف تطرح طلبات حجز صكوك الأضاحى بـ5000 للمستورد و 8000 للبلدى

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف، طرح صكوك الأضاحى ويبلغ سعر الصك المستورد خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي ثمانية آلاف جنيه.

أما من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام له ما يشاء من الصكوك بقيمة 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقنا جميعًا للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

وللمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.