إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 113 فدانا و17 قيراطا فى الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وفى هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، ومشاركة يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتير المركز، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك، وكل من رئيسي قريتي المدامود قبلي والمدامود بحرى يوسف أحمد وعنتر هلالي، وسامي جاد الكريم ومكي عمر سكرتيرى القريتين حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد حالة تعدى بالزراعة على أرض ملك الدولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 606 لسنة 2022 على مساحة 91 فدان تعدى (الجولف)، وحالتين تعدى على أراضى أملاك دولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2016 منطقة خدمية (مدينة الشمس) عبارة عن تعدى بالزراعة على مساحة 19 فدان و10 قيراط و13 سهم، وتعدى بالبناء على مساحة 2725 متر مربع ،عبارة عن مباني بطوب الأبيض وصب سقف بالخرسانة، بالإضافة إلى إزالة تعدى بالزراعة لمواطن على مساحة 3 فدان و6 قيراط و18 سهم ملف تقنين مرفوض وغير صالح ( منطقة خدمية بين مدينة الشمس وأرض جامعة القاهرة وارض القوات الجوية)، وذلك بإجمالي عدد 5 قرارات إزالة، على مساحة بلغت 113 فدان و17 قيراط و7 سهم.

ويضيف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه تم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مديرية امن الاقصر ومركز شرطة طيبة وقوات الأمن المركزي بالاقصر، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم الأراضي بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها، والمرور الدورى عليها لحمايتها لعدم تكرار التعدي.