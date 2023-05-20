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أولياء الأمور: المدارس الخاصة تطلب مصروفات العام المقبل والزيادة مبالغ فيها

السبت، 20 مايو 2023 01:35 م
أولياء الأمور: المدارس الخاصة تطلب مصروفات العام المقبل والزيادة مبالغ فيها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة تضررهم من تجاوز بعض المدارس، مؤكدين أن هناك مدارس كثيرة طلبت قسطا من مصروفات العام الدراسي المقبل 2023 - 2024، من الآن رغم أن العام الدراسى الحالى لم ينته وما زالت امتحانات نهاية العام مستمرة، حيث أكدت إحدى أولياء أمور مدارس خاصة بالقاهرة، أن مدرسة نجلتها طلبت دفع الرسوم قبل موعدها وتهديد، فيما أوضحت ولى أمر ، أن ابنها مقيد بمدرسة بحدائق أكتوبر، بأن المدرسة طالبت بدفع الرسوم الدراسية كاملة، كما طالبت بدفع مصاريف أوراق امتحانات نهاية العام للطلاب.
 
فيما طالبت داليا الحزاوى، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك شكاوى كثيرة من تجاوز بعض المدارس الخاصة، مؤكدة أن طلب المصروفات للعام الدراسي المقبل من الآن يثقل كاهل أولياء الأمور خاصة أن هناك أزمة اقتصادية، مطالبة الوزارة بضرورة التدخل حرصا على مصلحة ولى الأمر والطالب لأن هناك مخالفات واضحة من المدارس يعاقب عليها القانون.
 
فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للقرارات المنظمة لتحصيل مصروفات العام الدراسي المقبل، يتم تحصيل القسط الأول بداية من سبتمبر 2023، وليس من الآن، مشددة على أن ما تقوم به المدارس مخالفات واضحة، وعلى أولياء الأمور تقديم شكاوى إلى الوزارة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات والتى قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

التربية والتعليم

مصروفات المدارس الخاصة

تحصيل مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل



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