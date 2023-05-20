أعمال فحص الأطفال بمستشفيات الأقصر استعداداً لدخول الحضانة وأولى ابتدائى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المراكز الصحية والمستشفيات حول محافظة الأقصر، العمل فى فحص الأطفال والتلاميذ بإشراف الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر، التى بدأت العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك للطلاب المقبلين على "الصف الأول الابتدائي ، ومرحلة أولى حضانة أو kg 1"، أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخري فسوف يتم الإعلان عن موعدها تباعاً.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، كافة أولياء الأمور للمراحل المعلنة ضرورة الحجز من خلال خدمة الكول سنتر على الرقم المجاني 15344، مع ضرورة إحضار صورة شخصية للطالب أثناء الفحص الطبي، حيث تشمل الحملة 9 فحوصات طبية أساسية "كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، وبصرية، وسمعية، وأسنان، وتحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH"، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة صحتهم البدنية والعقلية والفكرية، و يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للهيئة بالمحافظة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتقديم العلاج اللازم لهم.

فيما شاركت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في الإشراف الطبي على عدد من لجان المراحل التعليمية المختلفة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، كما شاركت المنشآت الصحية بشكل مميز للجان الخاصة بأصحاب الهمم، حيث استهدفت الوحدة الصحية لطب أسرة الزناقطة ،المرور على لجان الامتحانات من المدارس التعليمية من (الصم والبكم والمكفوفين) من أجل الاطمئنان على الصحة العامة لهم أثناء تأدية لجان الامتحانات وكذلك تقديم التوعية والتثقيف لأسرهم عن أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات نظرا للاهتمام الذي توليه الهيئة لهم.

وقدم الفريق الطبي أيضاً عدد من الهدايا العينية و التشجيعية للطلاب، وتأتي مشاركة المنشآت الصحية من خلال تلك الفعاليات بهدف إبراز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجتمع المدني، واهتمامها بكل فئات المجتمع، وهو ما حققته المشاركة الفعالة للفريق الطبي من أثر إيجابي على الطلبة وأسرهم.



أعمال فحص الأطفال بالمستشفيات إستعداداً لدخول الحضانة وأولى إبتدائي



أعمال فحص الأطفال بالمستشفيات إستعداداً لدخول الحضانة



تسلم الأطفال شهادات الفحص الطبي



جانب من الفحص لأسنان الأطفال بالأقصر



جانب من فحص أسنان الأطفال فى المستشفيات



سعادة طفلة خلال الفحص فى المراكز الطبية



سعادة طفلة خلال فحصها فى المستشفيات



فحص الأطفال بالمستشفيات إستعداداً لدخول الحضانة والأول الإبتدائي



فحص الأطفال بالمستشفيات إستعداداً لدخول الحضانة وأولى إبتدائي