أخبار مصر.. ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

الأوقاف تنفى إجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال الفترة من غد الأحد الموافق 21/5/2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد

أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية.

تعليم الجيزة تنفى تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

نفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع الغش هو نموذج استرشادى للامتحان وليس الاختبار الأساسى.

غدا تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم 4 عمارات تضم 96 وحدة سكنية مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 2023/05/21. سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان انطلاقة مهمة فى مسار العلاقات المصرية العمانية أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ أن الزيارة المقررة غدا للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة .

التضامن: زيادة عدد الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة لـ1.75 مليون بطاقة أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوى الإعاقة سنويا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت.

أولياء الأمور: المدارس الخاصة تطلب مصروفات العام المقبل والزيادة مبالغ فيها

أعلن أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة تضررهم من تجاوز بعض المدارس، مؤكدين أن هناك مدارس كثيرة طلبت قسطا من مصروفات العام الدراسي المقبل 2023 - 2024، من الآن رغم أن العام الدراسى الحالى لم ينته وما زالت امتحانات نهاية العام مستمرة، حيث أكدت إحدى أولياء أمور مدارس خاصة بالقاهرة، أن مدرسة نجلتها طلبت دفع الرسوم قبل موعدها وتهديد، فيما أوضحت ولى أمر ، أن ابنها مقيد بمدرسة بحدائق أكتوبر، بأن المدرسة طالبت بدفع الرسوم الدراسية كاملة، كما طالبت بدفع مصاريف أوراق امتحانات نهاية العام للطلاب.

تعليم الجيزة: الحرمان من الامتحان عقوبة حيازة الهاتف المحمول فى اللجان