"أحمد عياد" أول مصرى يحقق فضية العالم فى الفنون القتالية ببطولة تايلاند.. صور

دمياط - هيثم مراد

إنجازا جديدا أضافه البطل "أحمد عياد" ابن محافظة دمياط، فى العاب الفنون القتالية، وذلك عقب تحقيقه المركز الثانى فى بطولة العالة للعبة "المواى تاي" والتى أقيمت بتايلاند الفترة الماضية، مسجلا اسمه كأول لاعب مصرى يفوز بالميدالية الفضية فى هذه اللعبة.





التقى "اليوم السابع" ببطل دمياط ليروى تفاصيل معسكر بطولة العالم فى تايلاند للفنون القتالية والذى بدأ حديثه قائلا: " اللعب باسم مصر مسؤلية كبيرة، كان لابد من تحقيق شيئا فى هذه البطولة" واستكمل حديثه قائلا: " اختبارات المنتخب كانت خطوة مهمة بالنسبة لى، كنت اركز فقط فى التدريبات، لم انظر إلى أية نتائج سوى الفوز بتلك الخطوة لأكون ممثلا لبلدي"

استكمل بطل دمياط حديثه فقال: " لدى العديد من الشخصيات التى قدمت لى الدعم، اسرتى والمدرب الخاص بى كان لهم فضل كبير فى تحقيق هذا الإنجاز"

" كواليس بطولة العالم فى تايلاند مليئة بالاشياء الإيجابية، عندما بدأت البطولة كان لدى حلم وهدف واحد، أن ترى علم مصر متوجا فى ختام بطولة العالم وتمكنت من هذا"

تجاذب كابتن وائل فهر المدرب الخاص ببطل مصر أطراف الحديث والذى بدأ حديثه قائلا: " لدينا الكفاءات القادرة على تحقيق البطولات، قمنا بإعداد جيد وما حدث ببطولة العالم جاء نتيجة هذا الاستعداد" واستكمل الحديث قائلا: " عندما تشارك فى بطولة عالمية ستعرف جيدا مدى قوة المنتخب المصرى، المنافسين أصبحوا يتلاشى ن ملاقاة لاعبى مصر داخل الحلبة، مستمر فى تقديم أبطال جدد لتدعيم منتخب بلدى وتحقيق مزيد من الألقاب" .

وقال امير الصديق رئيس مركز شباب كفر العرب: " مراكز الشباب نواة لاكتشاف المواهب فى جميع الالعاب، دور واضح لوزارة الشباب والرياضة من أجل تدعيم دور مراكز الشباب، لدينا الكثير من المواهب وستكون يوما ما نماذج مشرفة فى تاريخ مصر الرياضي" .

واستمر فى حديثه قائلا: " الاهتمام بالشباب أمر واضح، وبرنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالشباب كان بمثابة نقطة تحول كبيرة فى هذا المسار" .

عاد الحديث مجددا إلى بطل مصر والذى قال: " إصابتى فى المباراة الأخيرة كانت سببا واضحا فى خسارة اللقب، ولكن فضية بطولة العالم فقط البداية، مازال امامى الكثير لاقدمه من أجل منتخب بلدي" .



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