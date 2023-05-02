600 طالب وطالبة يُشاركون بـ72 بحثا شفهيا و18 ابتكارا بالمؤتمر الخامس للبحوث الطلابية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عُقد المؤتمر تحت عنوان "واقع التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 "بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي عبد المنعم مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة ومُقرر المؤتمر الدكتورة رانيا مصطفى مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة شيرين محمد حافظ منسق عام المؤتمر .

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد فريد.

بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، ولفيف من العمداء والوكلاء والقائمين على تنظيم المؤتمر، والمُحكمين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات الإدارية بالجامعة.

استهلت الدكتورة رانيا مصطفى مدير مركز الدعم الأكاديمي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، مُقدمة دعوة عامة للطلاب بتحقيق الاستفادة القصوى من المؤتمر من خلال عرض أبحاثهم والمشاركة بها فى وضع حلول للمشكلات المجتمعية ، كما رحبت برئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ، لافتة إلى أن جامعة القناة لها الريادة فى تنظيم مؤتمرات للطلاب لعرض أبحاثهم، بل ولها الريادة أيضا فى إنشاء مركز الدعم الأكاديمي ووحداته بالكليات ؛ بهدف خلق بيئة تعليمية داعمة للإبداع فى كافة المجالات وخاصة البحث العلمي، ثم قامت مدير مركز الدعم الأكاديمي بعرض لرؤية المركز وأهدافه والخدمات التى يُقدمها للطلاب .

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تؤمن بدورها المُتوجه لخدمة المجتمع في منطقة القناة وسيناء ؛ لذا يقع علي عاتقها النهوض بقضاياه وحل مشكلاته، من خلال دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بهذه القضايا ، مؤكداً أن الإستثمار الأمثل هو إستثمار العقول والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدى الطلاب؛ ليصبحوا لهم دور فاعل في تطوير مجتمعاتهم ، وتابع " عبد النعيم " مُعلناً عن إنطلاق فاعليات المؤتمر ، مُشيراً إلى أن دور الطلاب في ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية الواعية تجاه إستراتيجية التنمية المستدامة- سيصبح فعالاً ، كما شكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جهد مدير مركز الدعم الأكاديمي ونائب رئيس المؤتمر ومنسق عام المؤتمر وأعضاء اللجنة العليا ،اللجنة العلمية ، اللجنة التحضيرية ، منسقي الجلسات العلمية والمحكمين - الدكتور تامر شوقي ، الدكتور محمد عبد الجواد ، الدكتورة هبة الدناصوري ، الدكتور محمد عبد الهادي ، الدكتور تامر حسانين، كما أثنى على مستوى الأنشطة الطلابية بالجامعة ود محمد غنيم منسق عام الأنشطة.

وفى كلمته - أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستعمل على تقديم مكافآت مالية للبحوث الطلابية المنشورة فى مجلات علمية متميزة وتمويلها، لتكون باكورة إنتاج للجامعة ، مؤكدا أن المؤتمرات الطلابية أحد العلامات المميزة للجامعة، لأن كثير من الطلاب لديهم أبحاث تطبيقية متميزة تؤهلهم للوقوف على أول طريق البحث العلمي، بل والوصول إلى براءات الاختراع، لافتاً إلى أن البحوث التطبيقية تزداد قيمتها عندما تكون تحت إشراف أساتذة خبراء فى المجال وعقول طلابية شابة قادرة على التجديد ، مُعرباً عن سعادته بالتجديد الذى طرق على المؤتمر هذا العام حيث تُقام ثلاثة معارض على هامش فاعليات المؤتمر - معرض الفن والإبداع، ومعرض الحرف والمشغولات والمنتجات اليدوية، ومعرض طلاب التربية الفنية.

كما قدم الدكتور ناصر مندور تحية شكر وتقدير للطالب محمد سامي الذي مثل الجامعة وقام بتقديم فقرات إنشاد ديني نالت إعجاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مُعرباً عن اعتزازه وتقديره لطلاب الجامعة الموهوبين والمُبتكرين والمتميزين فى كافة المجالات، مُقدماً لهم كل الدعم لمواصلة طريقهم نحو النجاح.

وتم عرض فيديو تعريفي تحت عنوان " أصل الحكاية "، ثم قام الدكتور خالد عبد الحميد الأستاذ بكلية الزراعة بتقديم محاضرة حول التنمية المستدامة أهدافها ومعايرها الـ17، يليها محاضرة للأستاذة هند حسن مدير إدارة مركز فكرتك شركتك - الهيئة العامة للإستثمار ،ثم قدمت الدكتورة إيمان عزب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة محاضرتها.

ثم بدأت جلسات العروض الشفهية بالأماكن المحددة لكل قطاع - قطاع العلوم الإنسانية بمسرح رعاية الشباب ، قطاع العلوم الطبية بقاعة سفارة المعرفة ، قطاع العلوم الهندسية بقاعة إتحاد الطلاب ، قطاع العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية - وبالتوازى يتم عرض الملصقات ومعرض الابتكارات بجميع التخصصات بداية من الساعة ال12 ظهراً وحتى ال3 عصراً أسفل قاعة الاحتفالات الكبرى، كما تم تقديم معرض المشغولات والحرف اليدوية ببهو مبنى رعاية الشباب ، واخيراً تعقد الجلسة الختامية وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز بقاعة الاحتفالات الكبرى من الساعة ال 4 عصراً حتى ال 6 مساءً.