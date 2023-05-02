42 مليون دولار قيمة مذكرات تفاهم بين كوت ديفوار وكندا لدعم التنمية

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وقعت كوت ديفوار عدة اتفاقات تعاون مع كندا لتنفيذ مشاريع إنمائية بقيمة 42 مليون دولار في خطوة تستهدف دعم التنمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت الحكومة الإيفوارية - في بيان الإثنين - إن مذكرات التفاهم مع الجانب الكندي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية للفترة 2021-2025، عبر تعزيز العلاقات الثنائية وإنشاء إطار للحوار المنظم بين الوزارات المسؤولة عن التنمية في كلا البلدين، في مجالات الصحة والنمو الشامل والتعليم والحوكمة.

وفي غضون ذلك، قالت كابا نيالي، وزيرة التخطيط والتنمية الايفوارية: «مذكرات التفاهم دليل ملموس على التزام كندا باستكمال جهود الحكومة الإيفوارية من خلال صياغة وتنفيذ مشاريع التنمية».

وتابعت إن بلادها تعد من بين أكثر الاقتصادات تنوع في أفريقيا، بعدما أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الأخيرة التي أصابت الاقتصاد مسجلاً نموًا بنسبة 7 % في عام 2021، مقارنة بـ 2٪ في عام 2020، وعلى الرغم من الآثار المستمرة لهذه الصدمات، لا تزال أبيدجان تسير على مسار اقتصادي إيجابي.

وأشارت إلى أن حكومتها بصدد جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الجديدة الواعدة لخلق مزيد من فرص العمل التي تجتذب النساء والشرائح غير القادرة التي تعيش في المناطق النائية.

وأثنت على برامج التنمية من جانب الحكومة الكندية والتي يبلغ إجمالي قيمتها 100 مليون دولار والموجهة لمساندة الحكومة الإيفوارية في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.