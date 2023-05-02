‫تعرف على الإجراءات التى اتخذت مع قناطر ديروط باعتبارها منشأ أثرى

كتبت أسماء نصار

قناطر ديروط " تعتبر من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشائها عام 1872 فى عهد الخديوي إسماعيل ومصنفة ضمنأقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم.

تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر 7 ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.

مع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى انشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.. وفى التقرير التالى نتعرف على الاجراءات المتخذة مع قناطر ديروط القديمة

1- قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع شركة داي نيبون اليابانية و وزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة .

2- تم تركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث ، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة .

3- القناطر مسجلة كمنشأ أثرى ، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى 150 عاماً ، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام 2012 .