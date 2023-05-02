وفاة طالب إعدادي بالشرقية بعد تكريمه ضمن حفظة القرآن الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

خيمت حالة من الحزن علي أهالي قرية ناطورة التابعة لمركز كفر صقر محافظة الشرقية ، لوفاة احد الطلاب المتفوقين بعد اسبوعين من تكريمه ضمن حفظة القران الكريم.

توفي السيد عبدة محمد عطية، طالب بالصف الثالث الإعدادي، في حادث سير اليوم، الذي كرم قبل اسبوعين، في إحتفالية كبري بالقرية، اقيمت في نهاية شهر رمضان، لتكريم حفظة القران الكريم، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

واصدرت ادارة كفر صقر التعليمية، بيانا نعت فيها الطالب الفقيد ، جاء فية :بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي إدارة كفرصقر التعليمية بقيادة حاتم احمد محمود مديرعام الإدارة التعليمية بكفرصقر، توحيدة عبدالمقصود علي وكيلة الادارة،رشاد عبدالعزيز مدير التعليم الإعداي، رمضان الباز مدير المدرسة،أمينة عبدالرحمن وكيلة المدرسة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطالب السيد عبدة محمد عطية بالصف الثالث الإعدادي مدرسة ناطورة الاعدادية اثر حادث اليم اليوم،وإذ تتقدم " الإدارة التعليمية بكفر صقر للاسرة بخالص التعازى والمواساة وندعو الله أن يتغمد الفقيدبواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وإنا إليه راجعون".

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي، لبرقيات تنعي فيها الطالب المتفوق، دعوا فيه بالرحمة و الصبر لأسرته.