وسائل النقل العام السويسرية تهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربونى بحلول 2040

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كشف اتحاد النقل العام السويسري، الاثنين، عن استراتيجيته الجديدة للطاقة، والتي تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2040.

وأوضح الاتحاد السويسري - في بيان أوردته صحيفة "ارك إنفو" السويسرية - أنه الوصول إلى هذا الهدف يتطلب استخدام وسائل صديقة للبيئة فقط لتشغيل المركبات التابعة له على الطرق والسكك الحديدية وفي المياه.

وأشار رئيس اتحاد النقل العام (UTP) ريناتو فاسياتي - خلال مؤتمر صحفي في برن - إلى أن النقل العام يعد جزءًا من الحل لتلبية أهداف المناخ والطاقة في سويسرا، لافتا إلى أنها تولد بالفعل القليل من الانبعاثات وتتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة.

وأكد أن القطاع يعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد، لافتا إلى أن الاتحاد لديه طموحات كبيرة ويسعى إلى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2050.

وقال فاسياتي إن اتحاد النقل العام السويسري وافق على استراتيجية جديدة للطاقة تشمل أربعة محاور رئيسية بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، تتضمن إنتاج شركات النقل العام المزيد من الطاقة من المصادر المتجددة وتسريع إزالة الكربون من قطاعها.

من جانبه، قال مدير اتحاد النقل العام السويسري أولي ستوكلبرجر: "إن وسائل النقل العام يمكن أن تنتشر دون انبعاث المزيد من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2040"

وبحسب بيان اتحاد النقل العام السويسري، يستهدف الاتحاد، نظرًا لأن النقل العام بالفعل أكثر ملاءمة للبيئة من النقل الفردي، تحسين حصته من وسائط حركة الركاب والشحن، ما من شأنه أن يضاعف التأثير؛ نظرًا لأن هذه الوسائط تغطي حاليا 24% من نقل الركاب و37%من نقل البضائع، ولكنها مسؤولة فقط عن 5.5% من استهلاك الطاقة في قطاع النقل.