نجاح 5 منشآت صحية فى اجتياز معايير التسجيل القومية وتقديمها 131 ألف خدمة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 5 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر، في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا، وبذلك يبلغ عدد المنشآت التي تم تسجيلها بالمحافظة، حتى الآن 53 منشأة صحية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية ، فى بيان صحفى، أنه شملت المنشآت الصحية الخمس التي تم تسجيلها وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا وحدات طب أسرة (الرياينة، الغريرة، الرزيقات قبلي)، إضافة إلى مركزي طب أسرة (أرمنت الوابورات، الشهيد محمود ناصر)، وقدمت المنشآت الخمس أكثر من 360 ألف خدمة طبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حتى الآن، فيما تخدم المنشآت أكثر من 131 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج لتصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبرى قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص، حيث أن المبادرة تستهدف فحص المقبلين على الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوماً، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين.

وتشمل التحاليل والفحوصات الطبية للمبادرة:- (فحوصات الأمراض الغير سارية - فحوصات الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيا - فحوصات فصيلة الدم وعامل ريسس - فحوصات الأمراض الوراثية - فحص الصحة الإنجابية)، كما ترتكز المبادرة الرئاسية في أهدافها على بذل كل الجهد لحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإصابة بأمراض وراثية شديدة الخطورة وتقديم المشورة والتوعية اللازمة لكلا الطرفين مع الاطمئنان على الصحة العامة للمقبلين على الزواج بما يسهم في تقليص فرص الإصابة أو العدوى لكليهما، واكتشاف الخريطة الصحية المتوقعة فيما يخص الصحة الإنجابية وتقديم خدمات المشورة خاصة في حال اكتشاف نتائج غير آمنة للفحص المعملي.