موظف ينهى حياة زوج طليقته والمحكمة تحيل أوراقه للمفتى

كتب إيهاب المهندس

بعد زواج استمر سنوات قرر "ي.م"، موظف على المعاش الانفصال عن زوجته بسبب خلافات أسرية ، وبعد شهور العدة قررت طليقته البحث عن رجل آخر تسكمل معه حياتها بعد فشل تجربة زواجها الأولى، لتبدأ تفاصيل القصة المؤلمة.

بعد انقضاء شهور العدة تقدم "م م"، محاسب للزواج من طليقة الموظف، لتبدأ حياة جديدة مع شريكها الجديد، بعد أن عانت في تجربة زواجها الأولى من الموظف الإسكندراني.

وفور علم طليقها اختمر في ذهنه فكرة التخلص من زوج طليقته ليتمكن من إرجاعها إليه، ليقوم الموظف باستدراج زوج طليقته لأحد الأماكن الخالية من المارة بقسم شرطة الدخيلة للتخلص منه.

في مكان نائي بمنطقة العجمي، استدرج الموظف زوج طليقته لإنهاء الخلافات التي نشبت بينهما، وأثناء تواجدهما أخرج الموظف سلاح أبيض وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات بأماكن متفرقه بالجسم.

وليتأكد المتهم من وفاة المجنى عليه قام بإحضار قطعة رخام وقام بضرب المجني عليه عدة ضربات حتي هشم رأسه، وقام بحفر حفرة فى الرمال ودفن المجني عليه.

اعتقد المتهم أن جريمته مكتملة ولكن العثور على جثة المجني عليه كانت بداية كشف لغز الجثة المجهولة، ليتم القبض على المتهم ويقدم للعدالة، وبعد جلسات متعاقبة وسماع أقوال الشهود قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.