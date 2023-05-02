اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ملاكم من أصول عربية يقتحم ملعب كرة قدم فى استراليا ويعتدى على الحكم.. فيديو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:40 ص
ملاكم من أصول عربية يقتحم ملعب كرة قدم فى استراليا ويعتدى على الحكم.. فيديو الملاكم آدم عبد الله
وكالات

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أقدم ملاكم عربي هاو، يدعى آدم عبد الله، على الاعتداء على حكم كرة قدم، خلال إحدى مباريات الهواة في أستراليا.

 

وأكدت شبكة foxsports الأمريكية أن الملاكم هرب من المكان بعد الاعتداء على الحكم، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.

 

ونشرت الشبكة الأمريكية تفاصيل ما جرى خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الاثنين.

 

ووجهت تهم للملاكم عبد الله باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، قبل أن يوجه عدة لكمات لحكم المباراة، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.


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استراليا

حكم كرة قدم

مدينة بادستو بارك



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