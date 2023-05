ملاكم من أصول عربية يقتحم ملعب كرة قدم فى استراليا ويعتدى على الحكم.. فيديو

أقدم ملاكم عربي هاو، يدعى آدم عبد الله، على الاعتداء على حكم كرة قدم، خلال إحدى مباريات الهواة في أستراليا.

وأكدت شبكة foxsports الأمريكية أن الملاكم هرب من المكان بعد الاعتداء على الحكم، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.

ونشرت الشبكة الأمريكية تفاصيل ما جرى خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الاثنين.

Khoder Yaghi, an Australian referee, has been left with a broken jaw after a suspended player attacked him during a match.



Yaghi was officiating the Friday evening First Grade tie between Padstow Hornets and the Greenacre Eagles at Padstow Park in Sydney, Australia. pic.twitter.com/nQp9AHUl8T