مستشفى أبو الريش تنجح فى زراعة جراحة قلب مفتوح لأطفال عمرهم سنة .. صور

كتب محمد صبحى

نظمت وحدة القلب مستشفي أبو الريش الجامعي برئاسة الدكتورة سونيا الصعيدي استاذ قلب الأطفال جامعة القاهرة ، ورشة عمل الأولى من نوعها في مصر لتركيب الصمام الرئوي بالقسطره التداخلية في الأطفال باستخدام الصمام المستحدث عالميا PValve .

وأوضحت مستشفى أبو الريش، أن هؤلاء الأطفال تم عمل جراحة قلب مفتوح أو أكثر في السنة الأولي من العمر لاصلاح عيوب معقدة في القلب ويحدث في كثير من هذه الحالات ارتجاع وتمدد في الصمام والشريان الرئوي مما يسبب تضخم وهبوط في القلب ونظرا لصعوبة عمل جراحات عديدة في الأطفال تم استحداث هذا الصمام الذي يعتبر اختراعات علمي هائل .

وقالت الدكتورة ، أمل السيسي استاذ قلب الأطفال ورئيس رعاية ما بعد جراحة القلب في مستشفي أبو الريش إنه تم تحضير و إدخال 6 حالات وتم تركيب 4 صمامات للأطفال 3 منهم عن طريق القسطره فقط اما الرابعه تم عملها هجين بمساعدة جراح القلب والصدر لفتح فتحه صغيره بالصدر تكفي لادخال الصمام

وأوضحت أن الصمام الواحد يتكلف أكثر من نصف مليون جنيه قام باهدائها متبرعون كرام أهل خير وعطاء لم يفصحوا عن أسماءهم أو ينتظروا أي شكر بحيث بلغت التكلفة الكلية فوق الثلاثة ملايين جنيه مصري.

وحضر ورشة العمل من الخارج الخبير العالمي البروفيسور زياد حجازي الذي أشاد بفريق العمل في أبو الريش من أساتذة ومتدربين وتمريض وفنيين وأضاف أنها أول مرة يتم تركيب 4 صمامات في يوم واحد.