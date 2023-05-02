مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: وقوع 15 ألف قتيل أوكرانى فى معركة باخموت

كتب أحمد عرفة

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها القوات الروسية مخازن الأسلحة الأوكرانية.

وأكد حسين مشيك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات التي قامت بها القوات الروسية الأيام القليلة الماضية كانت مكثفة بصورة غير مسبوقة بناء على تصريحات الخبراء والمراقبين.

وأضاف في حديثه، أنه تم من قبل روسيا استهداف المخازن التي يتم فيها وضع الأسلحة الغربية بداخلها، خاصة أن هذا الهجوم هدفه الأساسي شل الهجوم المضاد الذي تريد تنفيذه أوكرانيا.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يؤكد أنه لديه القدرة على صد أي هجوم أوكراني، كما أن الخارجية الروسية أكدت اليوم أن الجيش الأوكراني خسر الكثير والكثير الأيام القليلة الماضية، حيث تم القضاء على ١٥ ألف مقاتل أوكراني في مدينة باخموت التي تعد مقبرة الجيش الأوكراني.

وتابع: "حتى الآن لم يعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة باخموت بالرغم من أن السيطرة الروسية على هذه المدينة كبيرة جدًا مقارنة بالأجزاء القليلة التي يمتلكها الأوكرانيون حتى الآن".