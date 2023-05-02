ما اللقاحات الأساسية التى يجب أن يحصل عليها الأطفال وفى أى سن؟

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، جميع اللقاحات الأساسية اللازمة للفئات العمرية من حديثي الولادة إلى المراهقين، موضحة، إنه يجب حماية طفلك من الأمراض الوخيمة، مع التأكد من حصوله على اللقاحات بانتظام.

يجب أن يحصل الأطفال حديثو الولادة على اللقاحات الأساسية التالية:

لقاح السل أو ما يطلق عليه الــ (BCG)

جرعة من اللقاح المضاد لالتهاب الكبد الوبائي B عند الولادة (HepB-B)

اللقاح الفموي المضاد لشلل الأطفال

يجب أن يحصل الرضيع الذي يقل عمره عن سنة على اللقاحات التالية:

اللقاح الثلاثي للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTPCV)

شلل الأطفال

الحصبة

الحصبة الألمانية

التهاب الكبد B

لقاح المكورات الرئوية

الفيروسة العجلية

المستدمية النزلية من النمط باء

ومع ذلك، فإن هذه اللقاحات ليست هي اللقاحات الوحيدة التي ينبغي أن يحصل عليها الرُضَّع، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كانت اللقاحات التالية مهمة لسلامة طفلك...

التهاب الدماغ الياباني

اللقاح المضاد للمكورات السحائية

داء الكَلَب

الإنفلونزا الموسمية

التيفود

الحُمى الصفراء

فيما يلي اللقاحات الأساسية للأطفال فيما بين 12 و23 شهرًا من العُمر:

جرعة منشطة من اللقاح الثلاثي للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTPCV)

الحصبة

الحصبة الألمانية

لقاح المكورات الرئوية المتقارن (الجرعة الثالثة من اللقاح، في حالة الحصول على الجرعتين الأولى والثانية)

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا، في بعض المواقع الجغرافية، إلى اللقاحات التالية:

الكوليرا

التهاب الكبد A

المكورات السحائية

النكاف

داء الكَلَب

الإنفلونزا الموسمية

التيفود

الحماق (جديري الماء)

اللقاحات التالية ضرورية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و8 سنوات:

جرعة منشطة من لقاح الدفتيريا

جرعة منشطة من لقاح التيتانوس

وفي بعض المواقع الجغرافية، تُعدُّ اللقاحات التالية ضرورية أيضًا:

الكوليرا

داء الكَلَب

الإنفلونزا الموسمية

التيفوئيد

بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و19 سنة، تُعدُّ اللقاحات التالية أساسية:

جرعة منشطة من لقاح الدفتيريا

فيروس الورم الحليمي البشري

جرعة منشطة من لقاح التيتانوس

اللقاحات التالية مهمة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و19 سنة: اطلب اللقاحات التالية من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك: لقاح كورونا، الكوليرا، حمُى الضنك داء الكَلَب، الإنفلونزا الموسمية، التيفوئيد.