كم من الوقت يستغرق علاج الدهون في الكبد؟

كتب – حسام الشقويرى

الكبد الدهني هو حالة تحدث عندما يتراكم الكثير من الدهون في خلايا الكبد. يمكن أن يؤدي إلى تضخم الكبد والتهابه. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى تليف الكبد لكنه قابل للعلاج، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع healthifyme

يمكنك علاج حالة الكبد الدهني بالكامل من خلال التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب. ومع ذلك ، يمكن أن يحدد نوع الكبد الدهني الذي تعاني منه المدة التي قد يستغرقها علاج المرض، وهناك نوعان من أمراض الكبد الدهنية ، الكحولية وغير الكحولية ، والتي تُظهر جداول زمنية مختلفة للشفاء وبروتوكولات علاجية مختلفة.

ومعظم الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني غير مدركين لمشكلة الكبد لديهم بسبب الأعراض الغامضة وغير المحددة ، خاصة خلال المراحل المبكرة. لذلك ، فإن تحديد النوع والسبب الأساسي لمرض الكبد الدهني هو الخطوة الأولى في عملية الانعكاس.

وتعتمد المدة التي يستغرقها الكبد المصاب في العودة إلى طبيعته على حالتك ونظامك الغذائي والالتزام بالعلاج والعمر والجينات، ومع ذلك ، في المتوسط ​​، من الممكن عكس حالة الكبد الدهني في أقل من ستة أسابيع. في بعض الأحيان ، يمكن للشخص السليم تحقيق الانعكاس الكامل للكبد الدهني في أقل من شهرين.

يعتمد الجدول الزمني للشفاء على نوع مرض الكبد الدهني الذي تعاني منه والمرحلة وما إذا كنت تعاني من أي حالة صحية أخرى أم لا. متوسط ​​الفترة من 6 أسابيع إلى شهرين هو الإطار الزمني المتوقع للتعافي من مرض الكبد الدهني. ومع ذلك ، قد يكون الالتزام مدى الحياة بنظام غذائي معين وتغييرات في نمط الحياة ضروريًا لمنع الانتكاس. ومع ذلك ، تأكد من أخذ نصيحة اختصاصي تغذية مؤهل.

طرق علاج دهون الكبد

نظام غذائي

يقضي نظام الكبد الدهني على الكربوهيدرات المكررة والسكر المكرر والألوان والنكهات الاصطناعية والدهون المشبعة والمتحولة.

بدلاً من ذلك ، اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالبقوليات ، ونظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات يتكون من أطعمة مثل الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والفواكه والخضراوات، وكذلك الأسماك والمكسرات والبذور التي تتكون من أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

وتشير الدراسات إلى أن الإجهاد يفاقم الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى تأثيرات ضارة على الكبد الدهني. تتضمن الراحة الحصول على نوم منتظم وعالي الجودة وإعطاء الأولوية لأنشطة تخفيف التوتر ، مثل اليوجا في الصباح أو مشاهدة الأفلام مع الأصدقاء أو القيام بأشياء ممتعة مع أطفالك في عطلات نهاية الأسبوع، ويمكن أن يساعد التحكم في جدولك الزمني لتخصيص وقت لأنشطة الاسترخاء في تقليل الالتهاب في الجسم تمامًا مثل تناول المكملات الغذائية أو الأدوية.