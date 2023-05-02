طرق الإسماعيلية تبدأ أعمال حل المشاكل المزمنة للصرف الصحى فى مدينة المستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ببحث ودراسة وعلاج مشاكل الصرف الصحي المزمنة بمدينة المستقبل؛ من أجل رفع المعاناة عن سكان المدينة وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بإنشاء غرف الصرف الصحي (غرف تفتيش جديدة) بمنطقة التعاونيات أ، ب ومنطقة أبوبيتر وبعض المناطق من إسكان مبارك.

هذا إلى جانب أعمال الرصف والتي تشمل منطقة إسكان مبارك بالكامل بمساحة إجمالية بلغت حوالي 200 ألف متر مربع.

وأشار المهندس احمد الشيمي إلى أن أعمال علاج مشاكل الصرف الصحي بمدينة المستقبل، تأتي بالتزامن مع أعمال الرصف، لتكن مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر من الآن.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد شكَّل لجنة؛ من أجل اتخاذ خطوات عاجلة نحو علاج مشاكل غرف التفتيش الخاصة بعمارات التعاونيات والمستقبل والتي استمرت لعدة أعوام.

وكانت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية قد قامت بإحلال وتجديد غرف الصرف الصحي (غرف التفتيش) بإجمالي 140 غرفة صرف صحي بالإضافة إلى تغيير صواعد ونوازل العمارات والتي تشمل أعمال تغيير المواسير المتهالكة 3 و4 بوصة إلى مواسير 4 بوصة بلاستيك، علاوة على تغيير مواسير غرف الصرف الصحي من مواسير 4 بوصة إلى 8 بوصة.