ضبط 22 طن من سماد اليوريا المدعم خلال حملة تموينية بقرى مركز ملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة تموين مركز ملوى جنوب المنيا ، برئاسة محمود تونى مدير المكتب عن ضبط سيارة محملة بـ22 طن من سماد اليوريا المدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملة تموينية، نظمتها إدارة مكتب تموين المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية والسلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تحرير 22 مخالفة تموينية فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع-عدم وجود ميزان - قضايا متنوعة أخرى) حيثُ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.