صنايعي الفطير الدمياطى يكشف أسرار الوجبة الأساسية على موائد الدمايطة

دمياط - هيثم مراد

الفطير الدمياطى واحدًا من أهم الأصناف التى اشتهر بها عدد من صناع الحلويات فى محافظة دمياط، مهاراتهم فى التصنيع كانت سببا فى شهرة المنتج وإقبال الكثير من المواطنين عليه، ليتصدر "الفطير الدمياطي" قائمة الحلويات الأكثر مبيعا فى دمياط، أصنافها المتعددة واضافات أطعمة جديدة وأسعارها المناسبة جميعها كانت أسباب لتلك الشهرة الواسعة.

التقى اليوم السابع بأحد صناع الفطير فى دمياط، والذى بدأ حديثه قائلا: " لم يعد الفطير الدمياطى مجرد أحد أصناف الحلويات، بل أصبح طبقا رئيسيا ووجبة أساسية بعد تطويرنا للمهنة"، بدأ فى تحضير أدواته ثم عاد مجددا للحديث قائلا: "يمكننا تقديم الفطير بأكثر من طريقة منها الفطير الحلو بالمكسرات والفواكه، والفطير الحادق بكافة أنواعه كل هذه الأصناف ساهمت فى شهرة المنتج بين الأهالي".

لحظات وبدأ فى العمل وراح يشرح لنا خطوات الصناعة قائلا: " نقوم بتحضير العجين ومحتوياته ولكن الأهم هو دقة التوقيت" واستمر فى الحديث قائلا: " لازم كل خطوة تأخذ وقتها المحدد وإلا لن تنجح".

واستمر الشيف فى حديثه قائلا: "إضافة أصناف الأسماك للفطير كانت خطوة مهمة فى تطوير الصناعة، فطير الجمبرى والسى فود شهد إقبالا كبيرا منذ الإعلان عنه وحتى الآن" .

وأضاف صانع الفطير الدمياطى قائلا: "حاولنا الحفاظ على جودة المنتج مع الالتزام بتقديم أسعار مناسبة، ونجحنا نحقق المعادلة دى، ضرورى أننا نحافظ على جودة المنتجات ونقدمها للناس بسعر مناسب" .

واختتم الشيف حديثه قائلا: "30 دقيقة فقط كافية لنقدم طبق الفطير، فصناع الفطير فى دمياط أيديهم تتلف فى حرير وأكون سعيد حينما أقدم الطلب للزبون ويكون مبسوط".

الفطير الدمياطى وجبة أساسية على موائد الدمايطة