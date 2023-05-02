صعود قطاعات البورصة خلال شهر أبريل باستثناء "المقاولات" و"التعليم"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 22.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 21.1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 20.4%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 14.6%، 13.9%، 12.8%، 11.4%، على التوالي، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.7%.

كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 6.3%، 6.2%، 6%، على التوالي، ثم قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، 2.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 5.8%، 5.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 90.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.139 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 698.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة نمو 15%.