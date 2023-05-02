صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى السلام بمركز بنى مزار ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية السلام بمركز بنى مزار والتى بدات امس الأثنين وتستمر اليوم، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت عن أنه تم فحص 13 ألفا و480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

واوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنه وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للإكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم.