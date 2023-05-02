شركة أوكرانية ناشئة تكافح تلوث المناخ بتقنية فريدة

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طورت شركة المناخ الأوكرانية الناشئة "كربومينر" تقنية فريدة حديثا لتنقية المناخ والتخلص من التلوث الكربوني.

ووفق بيان للشركة الأوكرانية، أوردته دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية، حاول الباحثون بالشركة ابتكار تقنية معيارية جديدة لالتقاط الهواء المباشر لمساعدة الشركات على إزالة الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفري.

وأوضح البيان أنه في الوقت الذي يسعى فيه المتخصصون الصحيون في جميع أنحاء العالم بالفعل لمكافحة الأضرار الصحية الناجمة عن أزمة تغير المناخ، وما تسببه من تهديدات للتنمية والصحة العالمية، تقدم الشركة إحدى الطرق الأكثر تقدما وابتكارا بميزة تنافسية رئيسية تعتمد على التقاط ثاني أكسيد الكربون باستخدام الكهرباء المتجددة المتقطعة.

وأوضحت الشركة أنها تستخدم مزيجا من الطرق الجافة والرطبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الجو، مما يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.

وأشارات دورية الأعمال الأوكرانية أن "كربومينز" تتولى مهمة مساعدة الشركات على إزالة الكربون والانتقال إلى عمليات مستدامة، حيث بدأت في أول سوق لها بين مزارعي الزراعة الداخلية في الاتحاد الأوروبي، لتوفير بديل مستدام وخالي من الأحافير لثاني أكسيد الكربون الذي يستخدمونه الآن.. وتشمل الأسواق المحتملة الأخرى للشركة إزالة الكربون من صناعة البناء والوقود المستدام.