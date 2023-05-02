رئيس الأركان الجزائرى يشرف على تمرين تكتيكى بالذخيرة الحية

كما أشار البيان إلى أن الفريق أول السعيد شنقريحة أسدى للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.