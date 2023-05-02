توسعة وتجهيز 9 مدارس وزيادة الفصول الدراسية فى بيلا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز و مدينة بيلا ، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس منهم 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة العام الدراسي القادم (2023-2024) بنطاق قرى مركز بيلا، للمساهمة فى زيادة عدد الفصول ومن ثم خفض كثافة الطلاب بما يساهم فى تحسين جودة التعليم وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد إسماعيل، مدير إدارة بيلا التعليمية.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، قامت هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بإشراف أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بقطاع بيلا، بالانتهاء من تنفيذ صيانة شاملة لمدرسة نيل للتعليم الأساسي، ومدرسة خاطر للتعليم الأساسي، وتوسعة ورفع كفاءة مدرستي الكراكات الإبتدائية والحوة الإبتدائية من خلال إضافة 18 فصل جديد بهما لاستيعاب الطلاب والطالبات، وجاري استلام مدرستي الحرية الإبتدائية بابشان ودرويش للتعليم الأساسي خلال أيام بعد إجراء الصيانة الشاملة لهما.

وأشار رئيس المدينة إلي أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 مدارس جديدة «إنشاء جديد» بكافة الأثاث اللازم من «ديسكات، معامل، مكاتب هيئة أعضاء التدريس والإداريين، السبورات» وهم مدرسة الدمايرة للتعليم الأساسي والشهيد المنسي للتعليم الأساسي بناحية الربعمائة بقرية روس الفرخ و مدرسة الحوة الثانوية، تمهيداً لافتتاحهم العام الدراسي القادم، لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية.

وفي هذا السياق، خرجت حملات جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، بالتنسيق مع أحمد فتحي، رئيس جهاز النظافة بالمدينة، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة و الكنس اليدوي بشوارع وميادين المدينة، والتي تضمنت أعمال الوردية الصباحية لكافة قطاعات وأحياء المدينة، بجانب تنفيذ حملة نظافة استهدفت ساحة مضرب الليثي وتفريغ حاويات المدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمجلس من جليدر وسيارات نقل ولوادر وغيرها من المعدات.

وفي قرى مركز بيلا بالوردية الصباحية، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالقرى بإشراف رؤساء القري كل في نطاق قريته، استهدفت نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بشوارع القرى الأم والتوابع، ونقلها إلى المقالب الوسيطة، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بتلك القرى.