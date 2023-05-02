توريد 24870 طنا من القمح لشون والصوامع بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 24870 طن و 858 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 166575 طن و 184 كيلو قمح.

أضافت وكيلة وزارة التموين أنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح والمكونة من عناصر كالآتي (وزارة التموين - وزارة الزراعة - هيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة) حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد.

ومن جهته أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 165854 فدان حتي اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدان منها حوالي 37711 فدان منزرعة على مصاطب و 57649 فدان منزرعة بالتسطير.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.