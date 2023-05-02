تنفيذ 282 قرار إزالة بناء مخالف وإيقاف أعمال بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً .

مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة .

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة الاجازات الرسمية و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 282 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 50412 متر بمراكز وقرى البحيرة المختلفة و ذلك مع بدء الموجة ال 21 لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتضمنت القرارات إزالة أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.