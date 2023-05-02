اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الملتقى العلمى الأول..

تنظيم ملتقى التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:51 م
تنظيم ملتقى التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الملتقي العلمي الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، في مواجهة الجريمة في الفترة من 8 إلى 9 مايو 2023.
 
ويسعى الملتقى لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء العاملين فى مجال مواجهة الجريمة، والوصول لرؤية لكيفية التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مواجهة الجرائم.
 
ويناقش الملتقى عددًا من الموضوعات والقضايا على مدار ست جلسات علمية من بينها:
 
• الاتجاهات الحديثة في التزييف والتزوير.
 
• الاحتيال وتأمين المستندات.
 
• مستقبل التحقيقات الرقمية في مسرح الجريمة.
 
• وسائل التواصل الاجتماعي كمسرح للجريمة.
 
• استخدام طرق الليزر الاستطيافية في الكشف والتعرف على المواد المخدرة.
 
• متطلبات تحقيق العدالة في فحوص المخدرات للأفراد.
 
• الجرائم الرقمية وآليات المواجهة.
 
• أنماط الاحتيال المصرفي.
 
• تفكيك الشبكات الإجرامية.
 
• الإطار التشريعي المصري لمكافحة الجرائم السيبرانية.

مكافحة الجرائم السيبرانية

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

مواجهة الجريمة

التحقيقات الرقمية

التزييف والتزوير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة