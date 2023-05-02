تعليم الوادى الجديد تطلق برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد، عن تنظيم برنامج تدريبى، على الامتحانات لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة بمدارس المحافظة مطلع الأسبوع المقبل، بنظام البث المباشر، من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية بالتنسيق مع والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التطوير التكنولوجى و مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على دعمه المتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم وتحقيق نتائج متميزة للطلاب.