تعليم الوادى الجديد تطلق برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد، عن تنظيم برنامج تدريبى، على الامتحانات لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة بمدارس المحافظة مطلع الأسبوع المقبل، بنظام البث المباشر، من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.
وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية بالتنسيق مع والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التطوير التكنولوجى و مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة .
وأكد مدير التعليم بالمحافظة على دعمه المتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم وتحقيق نتائج متميزة للطلاب.
وعلى جانب آخر، أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه يجرى الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب على إستخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن مبادرة طور وغير، ذلك من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تنمية وصقل مهارات و قدرات طلاب المدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب وتنمية المهارات الشخصية لديهم بالإضافة لتأهليهم لسوق العمل وتعلم البرمجة والأمن السيبرانى.
وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن المستهدفين للتدريب طلاب الصفوف الأول و الثانى والثالث الاعدادى والأول والثانى الثانوى ووفقا للتعاون المشترك مع إداراة ( التطوير التكنولوجى بالمديرية )، مؤكدا على أن التدريب يجرى تنفيذه عبر الإنترنت لجميع طلاب الادارات الخمس.
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال المدربين التابعين للمبادرة بعد اجتيازهم التدريب والاختبار ، على أن يبدأ التدريب خلال فترة إجازة آخر العام من أول يونيو حتى نهاية سبتمبر 2023.
ويتم التسجيل الكترونى من خلال الرابط التالى https://forms.office.com/r/135V5QixRi
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