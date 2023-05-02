اليوم السابع
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تعرف على نسبة المشتركين بالتأمينات الاجتماعية عام 2022

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:00 ص
تعرف على نسبة المشتركين بالتأمينات الاجتماعية عام 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهر بحث القوى العاملة فى مصر الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية من الإناث عن الذكور عام 2022.

 

وبلغ إجمالي نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 43.4% عام 2022، من إجمالي المشتغلـين "15 سنة فأكثر"، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38.8%، بينما بلغت 70.7% للإناث عام 2022 .

 

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97%، بينما بلغت 36.4% فى القطاع الخاص داخل  المنشآت خلال عام 2022.

مؤشر جودة العمل
مؤشر جودة العمل

وإجمالا بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67.5% عام 2022، من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 69.2% عام 2021 وبنسبة تراجع حوالى 1.7%، و43.4% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64%، بينما بلغت 88.6% للإناث عام 2022 .


التأمينات الاجتماعية

بحث القوى العاملة

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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