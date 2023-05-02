تركيب أعمدة كهربائية لدعم الإنارة العامة بطريق طراد النيل بالواسطى

بنى سويف هانى فتحى

بدأت الوحدة المحلية بمركز و مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، أعمال تركيب عدد من الأعمدة الكهربائية بشارع طراد النيل بالمدينة، ضمن الاعتمادات المخصصة لنشاط تحسين الخدمات والمرافق من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وفي إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمات اليومية والمرافق الحيوية.

أوضح حمادة راضي رئيس المدينة أنه تم توفير 36 عامود إنارة، ضمن الخطةِ الاستثمارية، لتركيبها بالمناطق الأكثر حاجة بطريق طراد النيل، والتي تضاف إلى دعم منظومة الخدمات والمرافق بمدينة الواسطى، وذلك استجابة لشكوى بعض المواطنين بتلك المنطقة من ضعف وانعدام الإنارة بالطريق، ، فيما يتم حاليًا حصر كافة الشوارع والطرق المحرومة من الإنارة وتوفير الأعمدة وذلك لرفع كفاءة الإنارة بدائرة المركز، كما تم متابعة تنفيذ الحلول والأعمال المقترحه لجباريت كوم أبوراضى.