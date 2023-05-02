اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق نارى فى كرداسة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:09 م
تحريات لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق نارى فى كرداسة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أصيب بطلق ناري مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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