تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شخص ب طلق ناري داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إطلاق أعيرة نارية داخل عقار، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة شخص بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي وتم تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.