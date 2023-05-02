اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:22 م
تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات إصابة شخص بطلق ناري داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إطلاق أعيرة نارية داخل عقار، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة شخص بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي وتم تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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مدينة أكتوبر

امن الجيزة

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طلق ناري



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