اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:15 م
أكرم القصاص
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بريطانيا تشيد بجهود مصر والسعودية والولايات المتحدة بعمليات الإجلاء بالسودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:55 م
بريطانيا تشيد بجهود مصر والسعودية والولايات المتحدة بعمليات الإجلاء بالسودان وزير الدفاع البريطاني بن والاس
أ ش أ

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أشاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، بمساعدة مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في ضمان الإجلاء الآمن لأكثر من 2000 مدني بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أكثر من 20 دولة أخرى. 


وقال والاس وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "لقد شهد العمل المتفاني لقواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية في وقت قصير أكبر وأطول جهد إجلاء من السودان من أي دولة غربية".

وأكد وزير الدفاع البريطاني ضرورة توفير الراحة للأشخاص الفارين من الصراع الحالي في السودان.

ووفقًا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن فرقة العمل المشتركة للإخلاء التابعة للجيش البريطاني سلمت تنسيق عمليات الإجلاء في مطار وادي صيدنا إلى السلطات السودانية، بعد أكثر من 20 رحلة إجلاء بينما غادرت الرحلة الأخيرة للمملكة المتحدة من وادي صيدنا يوم السبت الماضي، وظل أفراد الخدمات الثلاث التابعة للقوات المسلحة البريطانية في الموقع حتى يوم /الأحد/ الماضي لضمان ترك المطار في حالة جيدة.


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