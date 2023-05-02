بدء أعمال مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية بالجامعة العربية

أ.ش.أ

انطلق اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، بمقر الامانة العربية لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع في أعقاب انعقاد أعمال المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية.

وقال ممثل السعودية أيمن بن سالم ان بلاده حريصة على متابعة كافة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بالدورات السابقة سواء في المكتب التنفيذي أو الاجتماعات الوزارية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية وزير مفوض محمود فتح الله ان المنظمة تبذل قصارى جهدها لمتابعة كافة القضايا المرتبطة بالارصاد الجوية والمناخ، في ظل الزخم العربي في هذه القضايا جراء استضافة قمة المناخ في دورتها السابقة في مصر والقادمة بدولة الامارات.

وشدد على ان قمة شرم الشيخ شهدت ارساء نظام الانذار المبكر، مشددا على المتابعة الحثيثة لهذا الملف الهام، حيث أكد في الوقت نفسه على عمل الجامعة العربية على التنسيق مع دولة الامارات العربية التي سوف تستضيف قمة المناخ المقبلة.