"باك ستريت بويز" تغادر القاهرة فى طريقها إلى الهند بعد إحيائها حفلا بمصر

كتب أحمد مصطفى

وصلت مطار القاهرة الدولى الفرقة الغنائية الأمريكية Back Street Boys "باك ستريت بويز" لمغادرة مصر فى طريقهم إلى بومباى بالهند على متن رحلة شركة مصر للطيران، وتضم الفرقة حوالى 27 فردا ما بين مطربين وعازفين و"جاردات".

وكان فى استقبالهم فريق من قطاع العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، بصالة الخدمة المميزة، كما جرى إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مسئولى الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 3.

وكان في وداعهم مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة نسرين عثمانى والعديد من قيادات هيئة تنشيط السياحة.

وكانت الفرقة قد وصلت مصر فى 27 أبريل الماضى عبر صالة الخدمة المميزة، لإحياء حفلا بمصر، برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد حرصت الهيئة علي رعاية فاعليات هذا الحفل العالمي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له بهدف إظهاره بالشكل اللائق بصورة مصر ومكانتها السياحية خاصة في ظل تقديم الفرقة حفلاتها للمرة الأولي علي أرض مصر مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصرى، فضلا عما سيسهم به في توجيه الأنظار للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعًا قوميًا هامًا في ظل رؤية مصر الحديثة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيرًا واسع النطاق في ظل الشهرة العالمية التي تتمتع به هذه الفرقه فضلًا عن نسب المتابعة الكبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي مما سيسهم في الترويج لمصر سياحيًا.