اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود الجديدة ساعتين للصيانة

الغربية محمد طارق

. أعلن ديوان عام محافظة الغربية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وذلك لعمل الصيانة واختبارات المغذيات

وأضاف بيان ديوان عام المحافظة أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع التيار هى "سمنود، طوخ مزيد، ميت يزيد، القرشية، روح المحطة"، موجهاً سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز الواقعة فى النطاق توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

وفى سياق آخر أكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بمبلغ 477 مليونا و614 ألف جنيه خلال العام المالى 2022 / 2023، يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

وأوضح البيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات بمبلغ 538 مليونا 359 ألف جنيه خلال العام المالى 2023/2024 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتنفيذ تعديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

و قال البيلى، أن الشركة وضعت خطة لتوسع وإحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض بما يتلاءم مع تطور الأحمال مما يساهم فى تحسين أداء الشبكة وجودة التغذية الكهربائية للمشتركين حيث مستهدف التنفيذ خلال عام 2023/2024.