المصريون يتصدرون قائمة العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تطور عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة وتوزيع هذه الطلبات على المصريين والأجانب.

وجاءت أهم مؤشرات جهاز الإحصاء بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبو بنسبة 0.3% في عام 2022 ليصل إلى (278.100) طلب.

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.



التوزيع النسبي للعلامات الممنوحة للمصريين

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية في عـام 2022 ،وكانت مصر (9070)علامة تجارية، باقي الجنسيات (2799) علامة تجارية، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـــام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪، (1325) طلباً للأجانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عــــام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14٪، وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪، (410) براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1٪ من الإجمالي، مقــابل (508) براءة عام 2021 بنسـبة زيادة قدرها 0.8%.



التوزيع النسبي للبراءات الممنوحة وفقا للتخصص

سجلت البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2022 (14.5٪ للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪ للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنســـبة 18.2٪ (24.7٪ للمصريين، 75.3٪ للأجانب).

تصدر المتقدمين من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) براءة اختراع بنسـبة 19.9٪ وجاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.