القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخصا في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة إمبابة، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة في شارع الإمام الغزالي بامبابة، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لإسعافه، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.