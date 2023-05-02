اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخصا في إمبابة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:20 م
القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخصا في إمبابة مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة إمبابة، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة في شارع الإمام الغزالي بامبابة، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لإسعافه، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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