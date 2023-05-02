واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - عددًا من القضايا، من بينها تنافس الصومال على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم روسيا للصومال، وحظر السلاح المفروض على الصومال، وتخفيف عبء الديون، حيث تعد روسيا إحدى الدول التي لديها ديون على الصومال.