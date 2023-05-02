"الصحة السودانية": المستشفيات تعمل بكفاءة والخدمات تضررت بولايتين فقط

كتب أحمد عرفة

قال منتصر عثمان، المسؤول بوزارة الصحة السودانية، إن معظم المستشفيات والمراكز الطبية تعمل بكفاءة خلال الوقت الراهن، وذلك على الرغم من الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.

وأوضح "عثمان"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم عمليات نزوح سكان المناطق القريبة من بؤر الاشتباكات، ذهبت إلى ولايتي نهر النيل والجزيرة، كما شهدت بعض الولايات الشمالية أيضًا عمليات نزوح للمواطنين.

وأضاف أن الخدمات الصحية لم تتضرر سوى في ولايتين أو ثلاث من أصل 12 ولاية، شهدت اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع على مدى الأسبوعين الماضيين.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.