اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السودانية: المستشفيات تعمل بكفاءة والخدمات تضررت بولايتين فقط

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:26 م
الصحة السودانية: المستشفيات تعمل بكفاءة والخدمات تضررت بولايتين فقط القاهرة الاخبارية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال منتصر عثمان، المسؤول بوزارة الصحة السودانية، إن معظم المستشفيات والمراكز الطبية تعمل بكفاءة خلال الوقت الراهن، وذلك على الرغم من الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.
 
وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم عمليات نزوح سكان المناطق القريبة من بؤر الاشتباكات، ذهبت إلى ولايتي نهر النيل والجزيرة، كما شهدت بعض الولايات الشمالية أيضًا عمليات نزوح للمواطنين.
 
وأضاف أن الخدمات الصحية لم تتضرر سوى في ولايتين أو ثلاث من أصل 12 ولاية، شهدت اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع على مدى الأسبوعين الماضيين.
 
واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السوداني.

القاهرة الاخبارية

السودان

اخبار السودان

الوضع فى السودان



الموضوعات المتعلقة

اجتماع طارئ لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لتقديم مساعدات إنسانية للسودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:06 م

اعرف مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:58 ص

المملكة المتحدة تنهى عملية إجلاء 2200 من رعاياها فى السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:31 ص

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:22 ص

أمين عام الأمم المتحدة يعين منسقة للشئون الإنسانية فى السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة