اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:21 م
أكرم القصاص
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الزراعة: الإفراج عن 211 ألف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 99 مليون دولار

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:31 ص
الزراعة: الإفراج عن 211 ألف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 99 مليون دولار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.
 
وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 19 أبريل حتى 27 ابريل تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 27 أبريل 4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة،1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2مليار دولار.
 
وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

الزراعة

الذرة

فول الصويا

الدواجن



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