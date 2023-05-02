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الرئيس السيسى ونظيره الكينى يبحثان حول آخر تطورات الأزمة فى السودان.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:51 م
الرئيس السيسى ونظيره الكينى يبحثان حول آخر تطورات الأزمة فى السودان.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني "ويليام روتو".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة في السودان، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانياً واقتصادياً، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.
 
الرئيس
 
• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً من الرئيس الكينى "ويليام روتو" حول آخر تطورات الأزمة فى السودان
 
• توافقت الرؤى على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار مع دعم مساعى الحوار السلمى واستئناف المرحلة الانتقالية وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق
 
• مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات، وعلى صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية
 
• اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الأفريقى المشترك

 


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