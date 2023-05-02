الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا وعددا من المتضامنين الأجانب بالخليل

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا وعددا من المتضامنين الأجانب في تجمع عرب الزويدين، شرق يطا، جنوب الخليل.



وذكرت مصادر بالخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا وعددا من المتضامنين الأجانب أثناء تواجدهم في أرضه المهددة بالاستيلاء عليها.



وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور إن عددا من المستوطنين ينفذون عمليات عربدة ويلاحقون المزارعين ورعاة الأغنام في هذه المنطقة، بحماية قوات الاحتلال، تمهيدا للاستيلاء على أراضيها.